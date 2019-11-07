أردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب "التحية العسكرية"

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بانتهاج "سلوك تمييزي" حيال تركيا جراء فتح تحقيق تأديبي بعد التحية العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال المباريات التي نظمت أثناء التدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأعلن أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "الرياضيون الذين يمثلون بلادنا في الخارج باتوا مستهدفين منذ بدء العملية" العسكرية. وأضاف "نرفض الموقف التمييزي والظالم والسياسي حيال فريقنا الوطني وأنديتنا".

وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر أعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق تأديبي بحق تركيا يتعلق ب"استفزاز سياسي" محتمل بعد التحيات العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال مباريات ضد ألبانيا وفرنسا في إطار تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأدى أفراد المنتخب التركي تحية عسكرية بعد التعادل مع نظيره فرنسا في 14 من تشرين الأول/أكتوبر في باريس تأكيدا على دعم العسكريين المشاركين في هجوم أنقرة ضد القوات الكردية شمال سوريا.

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وأثار ذلك استياء فرنسا حيث دعا مسؤولون سياسيون إلى إلغاء المباراة بعد تحية عسكرية أولى أداها المنتخب التركي في المباراة ضد ألبانيا قبل أيام.

وسخر الاعلام التركي الموالي للحكومة من الجدل ونشر صورا تظهر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان يوجه تحية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لدى تسليم وسام الشرف للفريق الفرنسي في حزيران/يونيو.

وقال أردوغان غاضبا الخميس "عندما يؤدي أحد الرياضيين الفرنسيين التحية لماكرون ألا تفرضون عقوبة عليه؟". ودافع عن حق الرياضيين الأتراك في "تحية جنودنا بعد فوز".