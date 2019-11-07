مسؤول أمريكي: زعيم داعش الجديد "شخص مجهول" بالنسبة لنا

وصف مسؤول أمريكي الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء بأنه "شخص مجهول"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأمل في أن يُقتل قريبا.

وأعلن التنظيم الأسبوع الماضي تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيما جديدا بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأمريكية الخاصة.

وقال مسؤول أمريكي بارز طلب عدم الكشف عن هويته، إن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن القريشي.

وصرح للصحافيين بأن "ذلك أصبح قضية رئيسية في عالم التواصل الإجتماعي لداعش، يبدو أن هذا الشخص مجهول".

وأضاف "من المعلومات القليلة التي نعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر إهتمامنا، وإذا كان في العراق أو سوريا، لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال".

ورفض المسؤول الكشف عن مزيد من التفاصيل بما في ذلك ما إذا كان القريشي قد اعتقل سابقا في السجون الأميركية مثلما كان البغدادي.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر الأسبوع الماضي عن زعيم التنظيم الجديد قائلا "نعرف بالضبط من هو".

وأصبح البغدادي (48 عاما) الذي قاد التنظيم المتشدد منذ 2014، أكثر شخص مطلوب في العالم بسبب هجمات التنظيم الدموية في المنطقة وخارجها، وأكد التنظيم مقتله في عملية في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

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