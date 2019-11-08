مسؤول إيراني يؤكد إسقاط الجيش طائرة مسيّرة "أجنبية"

أكد مسؤول إيراني التقارير التي صدرت صباح اليوم وتحدثت عن إسقاط الجيش الإيراني طائرة مسيّرة، وأضاف أنها تنتمي لدولة أجنبية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر إيرانية.

وكانت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) قد تحدث عن إسقاط الجيش الجمعة طائرة مسيرة، لم تحدد هويتها بداية، وذلك في منطقة ميناء ماشهر الواقع في جنوب غرب إيران على ساحل الخليج.

بحسب المصدر نفسه، تم إسقاط الطائرة باستخدام منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية فوق الأراضي الإيرانية.

ولم تقل وكالة الأنباء الإيرانية إذا ما كانت الطائرة عسكرية أم مدنية أو تحدد الدولة التابعة لها ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بشأن الحادثة.

وتأتي الواقعة بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية في يونيو – حزيران الماضي.

وقالت طهران آنذاك إن الطائرة المسيرة مرت بمجالها الجوي بينما قالت واشنطن إن الطائرة كانت تحلق بالأجواء الدولية.

إقرأ أيضاَ: