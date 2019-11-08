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المكسيك

شاهد: ثوران بركان جبل بوبوكاتبتبيل أعلى جبال المكسيك

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بقلم:  يورونيوز 
منظر جوي لبركان بوبوكاتبتبيل 18 أكتوبر 2019
منظر جوي لبركان بوبوكاتبتبيل 18 أكتوبر 2019 -
حقوق النشر
رويترز
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ثار بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك على مدى يومي الأربعاء والخميس 6، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، مكوناً عموداً هائلاً من الدخان والرماد بارتفاع وصل إلى كيلومترين.

وتم تسجيل ثوران البركان يوم الأربعاء الساعة 20:33 مساءً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، ليعود وينفجر مرة أخرى بعد أكثر من 24 ساعة، أي مساء الخميس، وسجل ثوران ثالث بعد منتصف ليل الخميس.

ويبلغ ارتفاع بركان بوبوكاتبتبيل 5426 مترًا وهو ثاني أعلى جبل في المكسيك وخامس أعلى جبل في أمريكا الشمالية.

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