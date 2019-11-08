بوتين يريد إنشاء موسوعة إلكترونية روسية بديلة لويكيبيديا

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مشروع إنشاء "موسوعة روسية" على شبكة الإنترنت تحتوي على "معلومات موثوقة" لتحل محل موقع ويكيبيديا العالمي. ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي تصريحات بوتين خلال اجتماع لمجلس اللغة الروسية في الكرملين حيث قال "من الأفضل استبدالها بموسوعة روسية جديدة وكبيرة في شكل إلكتروني ... هنا ستكون على أي حال معلومات موثوقة في شكل حديث جيد".

وكانت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام قد طرحت فكرة إنشاء موسوعة روسية على الإنترنت في سبتمبر/ أيلول الماضي في إطار مشروع قانون بميزانية تقدر بـ 1.7 مليار روبل (24 مليون يورو) من ميزانية 2020-2021.

وتأتي تعليقات بوتين بعد أسبوع فقط من دخول "قانون الإنترنت السيادي" الذي يسمح للسلطات بفصل مستخدمي الإنترنت في البلاد عن الشبكة العالمية حيز التنفيذ. هذا التشريع الجديد تنتقده العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية من بينها منظمة مراسلون بلا حدود لاعتباره انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.

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وتؤكد المنظمة أن قانون الإنترنت السيادي يخلق الظروف الملائمة للسلطات الروسية لعزل البلاد عن أجزاء من الإنترنت.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه "في المستقبل، يمكن للسلطات أن تغلق وصول بعض مزودي الإنترنت إلى جميع أنحاء روسيا، على سبيل المثال، أو لجميع حركة البيانات الدولية أو حتى لحركة البيانات داخل روسيا، وبهذه الطريقة، تأمل الحكومة في أن تكون قادرة على حظر المحتوى والمنصات المحظورة بشكل أكثر فعالية مما سبق".

واحتلت روسيا المرتبة 149 من أصل 180 دولة في أحدث مؤشر سنوي لحرية الصحافة في لمنظمة مراسلون بلا حدود.