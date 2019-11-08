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روسيا

روسيا تقول إن خطوة إيران لتخصيب اليورانيوم لا تهدد منع الانتشار النووي

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بقلم:   رشيد سعيد قرني  مع رويترز
العلم الإيراني
العلم الإيراني -
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رويترز
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قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن أحدث خطوة اتخذتها إيران لتقليص التزامها بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015 لا تشكل تهديدا لنظام منع الانتشار النووي حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس.

كانت إيران ذكرت يوم الخميس أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض لتقلص أكثر التزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا بشأن برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام الماضي. وقامت إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

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وأشارت المنظمة من جهتها إلى أن هذه العملية انطلقت بعد استكمال كل التحضيرات الضرورية، مشددة على أن كل الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم تتخذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.