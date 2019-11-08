شاهد: عامودُ ماءٍ يصلُ البحر بالسحاب قبالة شواطئ ليغوريا الإيطالية

عامودُ ماءٍ يصلُ البحر بالسحاب، مشهد آثار الدهشة والهلع في آن لدى سكّان مدينة ليغوريا الإيطالية، التي أعلن رئيس الإقليم فيها جيوفاني توتي أن مهرجان الألعاب النارية الذي من المقرر أن يستضيفه ميدان باري دي فيراري، قد تمّ تأجيله بسبب هذا "الطقس الغريب"، على حد تعبيره وينتج عامود الماء عن اختلاف حراري بين الطبقات السفلية إن كانت على اليابسة أو في البحر، وبين الطبقات العليا للجو، ويخشى من هذه الظاهرة الطبيعية التي عادت ما تخلّف أضراراً مادية في المناطق التي تمرّ بها.
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