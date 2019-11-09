فيديو: حفلة شواء؟ العثور على بقايا 14 "ماموث" شمال العاصمة المكسيكية

قالت مجموعة من علماء الأنثروبولوجيا إنهم عثروا على ما قد يكون نوعا من الأفخاخ استعمله الإنسان منذ 15 ألف سنة مضت لاصطياد حيوانات الماموث الضخمة.

الحفرتان عثر عليهما باحثون من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك في تولتيبيك شمال العاصمة المكسيكية، وتقعان في منطقة كانت لوقت قريب تستعمل مكبا للنفايات قبل أن تصبح منطقة تنقيب عن الحفريبات.

ويبلغ قطر الحفرة الواحدة منهما 23 مترا وعمقها حوالي 6 أمتار، وجد فيهما أكثر من 800 قطعة من العظام تعود إلى 14 ماموثاً. وقال خبراء من المعهد إن الصيادين منذ 15 ألف سنة ربما قاموا بمطاردة الحيوانات التي اعتمدوا عليها كمصدر للغذاء لتسقط في هذه الأفخاخ. وتشير علامات موجودة على العظام إلى أن بعضها تم ذبحه بواسطة أدوات مدببة.

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