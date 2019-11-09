قدّم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الجمعة الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ألاباما، بحسب ما أفاد موقع الحزب في هذه الولاية الاميركية.

ولم يحسم الملياردير البالغ 77 عاماً ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي، مشيراً إلى أنه ما زال يفكر في الأمر، غير أن تقديم أوراقه يسمح له بإبقاء كل الخيارات متاحة أمامه تمهيدا لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكان الرجل الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك طيلة 12 عاماً قد قال في آذار/مارس إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

لكنّ صحيفة نيويورك بوست نقلت عن مصدر مقرب من بلومبرغ قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

ولم يخفِ بلومبرغ الذي كسب ثروة في وول ستريت وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها ساندرز ووارن.

فهذان العضوان في مجلس الشيوخ يخوضان حملة إلى اليسار ويشجبان على وجه الخصوص نظاماً "أفسدته" وول ستريت والمليارديرات والشركات الكبيرة.

ويتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز المرشحين، لكن المرشح الرابع، عمدة إنديانا بيت بوتيدجادج، وهو من الوسط، يحرز أيضاً تقدماً في استطلاعات الرأي.

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