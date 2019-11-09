مانيلا تمنح حق اللجوء لملكة جمال إيرانية سابقة ومعارضة للنظام

منحت الحكومة الفلبينية حق اللجوء لملكة جمال إيرانية سابقة ومعارضة للنظام الإيراني بعد أن تقطعت بها السبل لأربعة أسابيع في أحد المطارات الفلبينية. واعترفت وزارة العدل الفلبينية بالإيرانية بهاره زارع بهاري كلاجئة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها أعلنت ذلك رسمياً يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكانت بهاري مطلوبة للإنتربول بـ"إخطار أحمر" أصدرته إيران، ما تسبب باعتقالها في 17 تشرين الأول/ أكتوبر عند محاولتها دخول الفلبين، وأعربت عن مخاوفها من أن يتم سجنها أو إعدامها في إيران بناء على تهم ذات دوافع سياسية.

وتقول بهاري إنها درست طب الأسنان في الفلبين منذ عام 2014، وهو العام الذي غادرت فيه إيران.

وسلطت عليها الضوء في مسابقة ملكة جمال إنتركونتيننتال لعام 2018 في مانيلا عندما عرضت صورة لرضا بهلوي، ولي العهد الإيراني السابق وانتقدت النظام الإيراني الحالي ودافعت عن حقوق المرأة الإيرانية.

وقررت السلطات منحها اللجوء بعد أن كشفت بهاري عن تأثير احتجازها على صحتها العقلية، إلا أنها لا تزال في المطار بحسب الأخبار الواردة السبت 9 تشرين الثاني / نوفمبر بسبب خوفها على سلامتها إذا غادرت.

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