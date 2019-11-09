إسبانيا توافق على تسليم واشنطن قائد الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق

أعلن مصدر قضائي أن القضاء الإسباني سمح أمس، الجمعة، بتسليم الولايات المتحدة الجنرال الفنزويلي السابق هوغو كارفاخال الذي كان رئيس الاستخبارات العسكرية في عهد هوغو تشافيز، وتتهمه واشنطن بتهريب المخدرات.

ووافقت المحكمة الوطنية التي تعالج خصوصاً طلبات التسليم في جلسة بكامل أعضائها، على طعن تقدمت به النيابة الإسبانية لقرار صدر عن المحكمة نفسها التي كانت قد رفضت في منتصف أيلول/سبتمبر طلب تسليم تقدمت به الولايات المتحدة ضد هوغو كارفاخال، معتبرة أن الوقائع التي يشتبه بتورطه فيها ليست دقيقة.

وصرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "المحكمة تعتبر أن المعطيات التي قدمت تتمتع بدرجة كافية من الدقة". ولم تعلن المحكمة رسمياً قرارها الذي يفترض أن توافق عليه الحكومة الإسبانية.

وكان مدعي عام نيويورك اتهم في 2011 الجنرال بتهريب مخدرات. ويتعلق الاتهام بتورطه في إدخال كميات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة بما في ذلك شحنة تزن 5,6 أطنان من فنزويلا والمكسيك في 2006.

وحسب مدعي نيويورك جوفري بيرمان، يمكن أن يحكم على الجنرال السابق بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة.

ونقلت المحكمة الوطنية عن أحد موظفي الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات وصفه كارفاخال بأنه "أحد كبار الموظفين في فنزويلا الأعضاء في "كارتل دي لوس سوليس" الذي كان يضم أيضا الرئيس تشافيز، ونائبي الرئيس طارق العيسمي وديوسدادو كابيو".

ورفضت المحكمة في قرارها الأول طلب التسليم الأميركي مشيرة إلى نقص في تفاصيل الاتهام، حتى أنه رأت أنه ناجم عن "دوافع سياسية". وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أقال هوغو كارفاخال الذي كان يلقب بـ"الدجاجة" لاعترافه بالمعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة للبلاد.

وأوقف كارفاخال في نيسان/أبريل في مدريد ثم أفرج عنه في أيلول/سبتمبر لكنه منع من مغادرة البلاد. وهو ينفي تورطه في تهريب المخدرات.

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