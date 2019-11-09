فيديو: العثور على حطام سفينة سويدية يعتقد أن عمرها يزيد عن 400 عام

عثر غواصون في مضيق قرب العاصمة السويدية ستوكهولم على حطام سفينتين يعتقد بأن إحداهما تعود إلى القرن السابع عشر.

وقال عالم الآثار البحري السويدي ييم هانسون إنه تم العثور على حطام السفينة الأخت للسفينة الحربية "فاسا" في منطقة معروفة بتواجد عدة سفن قديمة في قاع البحر.

وتم أخذ عدة عينات من حطام السفينة من أجل تحليلها للتأكد إذا ما كانت هي السفينة المنشودة أم لا.

وغرقت السفينة الحربية فاسا بعد إبحارها في رحلتها الأولى عام 1628 ويُعرض حطامها في متحف خاص منذ عام 1961 بعدما قضت 333 عاماً أسفل قاع البحر.

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