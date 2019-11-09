شاهد: الشرطة الأميركية تصعق رجلاً أثناء حمله طفله الرضيع

انتشر فيديو لأفراد شرطة مدينة تيمب بولاية أريزونا الأمريكية أثناء صعقهم لرجل أسود وهو يحمل طفله البالغ من العمر عام واحد.

ووقعت الحادثة يوم 15 يونيو – حزيران الماضي حين تلقت الشرطة مكالمة طارئة من والدة أبناء الرجل إفون أوكري للإبلاغ عن استخدامه العنف ضدها.

وقالت السيدة ميكايلا براند أثناء مكالمتها الهاتفية إن أوكري كان يشرب الكحول وطلبت حضورهم لحمايتها منه.

ودخل ثلاثة أفراد من الشرطة منزل أوكري دون حيازة مذكرة رسمية وقاموا بصعقه أثناء حمله لطفله فسقط على الأرض قبل أن تتدخل الشرطة لحماية الطفل الرضيع، طبقاً لوسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة في بيان: "على الرغم من تأثر أوكري بالصعق إلا أن الطفل لم يصب ولا يوجد دليل على أن الصاعق ضرب الطفل".

وتم تصوير الفيديو بوساطة الكاميرا المثبتة على صدر أحد أفراد الشرطة.

إقرأ أيضاًُ:

شاهد: عربة عسكرية تركية تدهس متظاهرا سوريا وتقتله

تسجيل أول وفاة مرتبطة بالاحتجاجات في هونغ كونغ ودعوات جديدة للتظاهر

شاهد: مظاهرة نسائية بالشموع في بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة