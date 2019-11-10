بعد الباقورة والغمر.. ماذا تبقى من معاهدة "وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل؟

خمس وعشرون سنة مرّت على توقيع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما، لكنها معاهدة لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، في وقت تواجه العلاقة بين عمّان وتل أبيب تحديات متواصلة.

وأنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 رسميا عقودا من حالة الحرب بين البلدين. لكن في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين الذين يجاور بلدهم إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويتحدّر أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني، لا تزال إسرائيل "عدوا".

ويقول يزيد خليفات (38 عاما)، وهو موظف في القطاع العام، لوكالة فرانس برس "إسرائيل تبقى عدونا الأول"، مضيفا أن إسرائيل "شردت الملايين من أشقائنا الفلسطينيين، وقتلت الآلاف من العرب".

ويتابع "رغم اتفاق السلام، إسرائيل تتعامل باستخفاف وعدم احترام. مثلا الوصاية الهاشمية على المقدسات تنتهك يوميا تقريبا، ومحاولات تهويد القدس على قدم وساق".

وتعترف إسرائيل بموجب معاهدة السلام مع الأردن بوضع خاص للمملكة في الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس.

وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ووصف العاهل الأردني غير مرة منذ عام 2009 السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد ويزداد برودة".

ويرى يوسف رشاد (41 عاما)، وهو موظف في شركة تسويق، أن "إسرائيل لم ترغب بالسلام أصلا، واستخدمت الاتفاق مع الأردن والمفاوضات مع الفلسطينيين غطاء لكسب الوقت فتدمّر بشكل ممنهج حلّ الدولتين، وتهوّد القدس وتغيّر الواقع".

ويشير الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي الى أن "الأردني لا يقبل إسرائيل لا كصديق ولا كحليف بل يعتبرها عدوا غاصبا اغتصب فلسطين والأماكن المقدسة".

على الصعيد الرسمي، شهدت السنوات ال25 الماضية مشاريع لدعم السلام بين البلدين بقي أغلبها معلقا بينها بناء مطار مشترك، وخطط لمدّ قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف، ومشروع بوابة الأردن التي يفترض أن تخدم كمنطقة صناعية مشتركة مقررة منذ عام 1994.

"حبر على ورق"

يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي "معظم تلك المشاريع بقي حبر على ورق".

في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في عمان عمير فيسبرود لوكالة فرانس برس إن بلاده وإسرائيل تنسقان جيدا على صعيد المياه والأمن، وأن زيارات الإسرائيليين الى الأماكن السياحية في جنوب الأردن في ازدياد.

وأضاف "نسعى الى إيجاد طرق لتحسين العلاقات. يمكن للبلدين أن يبذلا المزيد"، مضيفا "الأردن شريك يمكن الوثوق به، والبلدان يتمتعان بالمصداقية".

وتزود إسرائيل الأردن ب50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وبكميات من الغاز، بينما يعمل نحو ألفي أردني في إيلات، ويزور الأردن أكثر من 100 ألف إسرائيلي سنويا. لكن حجم التجارة بين البلدين متواضع، والسياحة في الاتجاه المعاكس ضعيفة. فقد زار 12 ألف أردني إسرائيل عام 2018.

في المقابل، هناك تعاون أمني واستخباراتي وثيق بين الدولتين.

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وفي ظل هذا السلام البارد، ومع وجود تيار يميني أقوى في إسرائيل، ورئيس أميركي داعم له، تواجه علاقات عمان بتل أبيب تحديات كثيرة أبرزها خطة واشنطن للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما يعرف ب"صفقة القرن" التي يفترض الأردنيون، استنادا الى مواقف واشنطن، أنها تتجاهل حل الدولتين وتلغي حق اللاجئين بالعودة.

ويقطن الأردن 2,2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة.

ويقول الرنتاوي "إسرائيل التي وقعنا معها اتفاق سلام قبل 25 عاما ليست هي ذاتها اليوم، هذه إسرائيل أخرى محكومة بتيار ديني قومي متطرف".

ويضيف "إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لاعتبارات السلام العادل والدائم والاستقرار ولأمن الأردن ومصالحه وحساسياته وقيادته".

مقدسات القدس

يولي الهاشميون القيمون على العرش والذين يرجع نسبهم الى هاشم، الجد الأكبر للنبي محمد، أهمية خاصة لرعاية المقدسات في القدس منذ أن أخرجهم "آل سعود" من مكة المكرمة في عشرينات القرن الماضي بعد أن كانوا يرعون "بيت الله الحرام"، أهم مسجد في الإسلام.

ويرى قمحاوي أن "موضوع الوصاية حساس بالنسبة للهاشميين ويمس شرعيتهم الدينية".

وخلال السنوات الأخيرة، ساهمت حوادث عدة بتوتير علاقات تل أبيب بعمان بدءا من محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في عمان عام 1997، ثم اقتحام رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون للمسجد الأقصى عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية.

وأدت محاولة اغتيال مشعل في عمان في عهد حكومة نتانياهو الأولى إلى أسوأ أزمة بين البلدين، ووضع الملك حسين حينها حياة مشعل في كفة ومعاهدة السلام في الكفة المقابلة، ما أنقذ حياة مشعل، إذ سلّم الإسرائيليون الأردن "المصل المضاد" للسمّ الذي كانوا سمموه به.

وفي آخر التحديات، قرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.

ونص الملحقان الخاصان بهذه الأراضي على أن يتجدد وضعها بتصرف إسرائيل تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية قبل عام من انتهاء المدة، برغبتها باستعادتها. وانتهت مدة الوضع في التصرف الحالية اليوم و"استعادتهما" الأردن بعد إعلان ملكي.