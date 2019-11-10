ياقوت بورمي وزمرد كولومبي ضمن مجموعة مجوهرات "آرت ديكو" في مزاد سوذبيز القادم

سيكون الياقوت البورمي والزمرد الكولومبي من بين المجوهرات التي ستعرض في مزاد سوذبيز في جنيف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

بحسب دانييلا ماسستي، خبيرة المجوهرات، فإن سواراً من طراز آرت ديكو من كارتييه، يحتوي على 46 قيراطًا من الياقوت البورمي وتحيط به ماستين، يُقدّر أن يتراوح سعره ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار.

صُمم سوار الياقوت البورمي عام 1927 خلال ذروة رواج أسلوب الآرت ديكو، ويتميز باللون "الأزرق الملكي"، بينما تحتوي أشكال الكمثرى في السوار على 8.6 و 9.27 قيراط من الألماس.

ويعد السوار محور مجموعة مجوهرات من تلك الحقبة، والتي غالباً ما تُعرف بالعصر الذهبي لتصميم المجوهرات في القرن العشرين.

ستعرض كذلك تحفة أخرى آخر في المزاد، وهي عقد من الزمرد والماس، من كارتييه أيضًا، يُقدّر أن يتراوح سعره بين 3.5 و 4.5 مليون دولار.

هذا العقد كانت تملكه الأميرة سليمة آغا خان، ويضم سبعة أحجار من الزمرد الكولومبي. تزن الأحجار الثلاثة في الوسط 14.56 و 14.65 و 28.76 قيراطًا على التوالي.

المزاد سيعقد في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنيف.

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