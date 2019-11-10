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رومانيا

فوز الرئيس يوهانيس بالجولة الأولى للانتخابات الرومانية دون حسمها

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بقلم:  Euronews 
فوز الرئيس يوهانيس بالجولة الأولى للانتخابات الرومانية دون حسمها
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رويترز
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فاز الرئيس الروماني الليبرالي كلاوس يوهانيس بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالبلاد برصيد 39% من الأصوات وهو ما يعني التوجه إلى جولة إعادة نظراً لعدم تخطي أي من المرشحين حاجز 50% من أصوات الناخبين.

وأشارت الاستطلاعات الأولية للانتخابات التي جرت اليوم الأحد إلى حلول رئيس الوزراء السابق والمرشح الديمقراطي الاجتماعي فيوريكا دانسيلا في المركز الثاني برصيد 22% من الأصوات.

وحل المرشح دان بارنا ثالثاً برصيد 16.1% من الأصوات في الانتخابات التي قدرت مراكز الاستطلاعات نسبة المشاركة فيها بـ48%.

ومن المقرر أن تعقد جولة الإعادة بين يوهانيس ودانسيلا يوم 24 نوفمبر – تشرين الثاني الجاري.

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