توقيف أكثر من أربعة ملايين شخص خالفوا قوانين العمل والهجرة في السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأجهزة المختصة في المملكة ألقت القبض على 4.15 مليون شخص خالفوا قواعد الهجرة والعمل منذ شهر نوفمبر – تشرين الثاني عام 2017.

وقالت الوكالة في تقرير لها إنه تم توقيف 3,2 مليون شخص بسبب مخالفاتهم قوانين الإقامة بالمملكة، بينما خالف حوالي 637 ألف قوانين العمل وانتهك 267 ألف شخص قوانين عبور الحدود.

وقال التقرير إن من بين من ألقي القبض عليهم، هناك 72,505 ألف شخص حاولوا العبور إلى داخل المملكة بطريقة غير شرعية، مضيفاً أن 43% منهم يمنيون و54% إثيوبيين.

كذلك أُلقي القبض على 2,892 حاولوا العبور من السعودية إلى دول مجاورة بشكل غير قانوني واحتُجز 4,653 لتورطهم نقل البضائع إلى وخارج السعودية بشكل مخالف للقانون.

كذلك تم توقيف 1,674 سعودي لإيواء أفراد مخالفين للقانون.

ومن بين المقبوض عليهم، تم ترحيل حوالي مليون شخص بينما عوقب 572 ألف شخص وتم تحويل 525 ألف شخص لاستيفاء مستندات إقاماتهم وتم تحويل 695 ألف شخص لاستكمال حجوزات سفرهم عبر الحدود.

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