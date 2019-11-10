فيديو "لهجوم محتجين" بالزجاجات الحارقة على رجال الأمن في بغداد

بث التلفزيون العراقي الرسمي اليوم، الأحد، لقطات تظهر محتجين يهاجمون قوات الأمن العراقية بزجاجات حارقة، ويضرمون النار في مبنى بوسط بغداد ليل السبت.

وظل المحتجون العراقيون في الشوارع ويواصلون مسيراتهم الاحتجاجية المناهضة للحكومة في العاصمة وفي العديد من المحافظات لليوم السابع عشر، متجاهلين مناشدات التهدئة من قبل القادة السياسيين والدينيين.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بكبح جماح قوات الأمن على الفور بعد مقتل ما لا يقل عن ستة متظاهرين في وسط بغداد وسط حملة أمنية موسعة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك ما لا يقل عن 264 حالة وفاة في أنحاء العراق في أكثر قليلا من شهر ووصف الأمر بأنه "حمام دم"، ودعت في بيان أصدرته السلطات إلى انهاء "الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة".

وأضاف البيان أن المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يتم تقديمهم للعدالة.

واستهدفت المظاهرات، التي لا قيادة لها، والمدفوعة بدافع اقتصادي مجتاحة بغداد والجنوب العراقي، الطبقة السياسية العراقية بأكملها.