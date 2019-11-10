شاهد: عرض أزياء مبهر لمريضات السرطان في تونس

احتضن أحد قصور منطقة سيدي بوسعيد في العاصمة التونسية عرضاً متفرداً للأزياء قامت به فتيات وسيدات يعانين من مرض السرطان.

وسعى الحدث إلى مكافحة المفاهيم الخاطئة عن مريضات السرطان بالإضافة إلى رفع معنوياتهن في يوم تصدرن فيه مشهد البطولة على الرغم من الصعوبات التي يعانين منها بسبب المرض وتوابع علاجه.

وقالت سيرين زواري، منظمة الحفل الذي أقامه نادي روتاري تانيت قرطاج: "نعلم جميعاً أن النساء اللاتي يخضعن للعلاج الكيمائي متعبات. يفقدن شعرهن ويظهر التعب على عيونهن كعرض جانبي للعلاج ونحن نريد أن نخرجهم من تلك الحالة.

"أردنا يوماً خاصاً لهن حيث يمكن للجميع أن يراهن ويرى جمالهن".

وطبقاً لإحصاءات وزارة الصحة التونسية، يتسبب السرطان في 10,800 حالة وفاة سنوياً كما يصاب 1,500 امرأة بسرطان الثدي سنوياً مما يجعل السرطان ثاني أكبر مسبب للوفاة في تونس.

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