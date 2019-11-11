إطلاق اسم جاك شيراك على شارع في أبوظبي

أطلقت العاصمة الإماراتية أبو ظبي الاثنين اسم جاك شيراك على أحد شوارعها، احتفاءً بدور الرئيس الفرنسي الراحل في ترسيخ العلاقات بين الدولتين الأوروبية والخليجية. وحضر مسؤولون إماراتيون ودبلوماسيون الى جانب نجلة شيراك، كلود، حفل التدشين في متحف اللوفر أبوظبي، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووضعت لافتة تحمل عبارة "شارع جاك شيراك" عند مدخل متحف اللوفر أبوظبي، مشابهة للوحة الارشادية عند بداية ونهاية الشارع الذي يحمل اسم الرئيس الراحل والواقع بالقرب من المتحف في جزيرة السعديات الإماراتية.

وفي حفل مقتضب داخل المتحف، وُضعت صور لشيراك مع مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ممر يقود نحو غرفة علُقت على جدرانها صور ضخمة للمسؤولين الراحلين.

وقالت كلود شيراك لوكالة فرانس برس "أشعر بفخر كبير. هناك علاقات قوية مع هذا البلد (...) والكثير من الصداقة والاحترام"، فيما صرح السفير الإماراتي لدى فرنسا علي عبدالله الأحمد أن "ذكرى جاك شيراك ستبقى راسخة في قلب الامارات".

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق الذي طبع الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود في أيلول/سبتمبر عن 86 عاما. وتولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007 وأمضى 12 عاما في قصر الاليزيه ما جعله الرئيس الفرنسي الذي قضى اطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الاشتراكي فرنسوا ميتران.

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وعلى الساحة الدولية، يذكر العالم شيراك بشكل أساسي بسبب معارضته الولايات المتحدة برفضه الدخول في حرب العراق عام 2003.

ولم يظهر شيراك علنا في السنوات الماضية إلا نادرا وكان من المعروف أنه يعاني من مشاكل صحية.

وتقيم الإمارات وفرنسا منذ عهد شيراك علاقات قوية في مجالات الدفاع والسياسة والتجارة والثقافة.

وصادف الاثنين مرور عامين على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، وهو أول متحف يحمل إسم اللوفر خارج فرنسا، وقد جاء ثمرة إتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبو ظبي العام 2007.