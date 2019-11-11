طعن ثلاثة اشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض

اعلنت قناة تلفزيونية رسمية سعودية طعن ثلاثة فنانين خلال عرض مسرحي في الرياض مساء الاثنين.

واكدت قناة "الاخبارية" ان الشرطة "اعتقلت في الرياض مواطنا عربيا بحوزته سكينا بعد أن طعن رجلين وامرأة يعملون ضمن مجموعة مسرحية" مضيفة أن المصابين في حالة مستقرة.

وقع الحادث في حديقة الملك عبد الله في وسط الرياض، وهي واحدة من عدة مقار تستضيف (موسم الرياض) الذي يستمر شهرين ويأتي في إطار مساعي الحكومة التي تستهدف انفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.

ونشر مدونون في السعودية لقطات فيديو عبر تويتر، لما قالوا إنها اللحظات الأولى للهجوم على فرقة استعراضية كانت تؤدي عرضًا على المسرح.

وظهر في تسجيل مصور لم يتسن التحقق من صحته أشخاص يفرون من الحديقة التي قال الشخص الذي نشر التسجيل إنه يجري إخلاؤها.

ولم تتضح بعد هوية المهاجم لكن قناة الإخبارية وصفته بأنه ”مقيم عربي“

وظهر في التسجيل المصور الذي بثته القناة على موقعها على تويتر رجل يرتدي زيا عاديا يعدو مسرعا على خشبة المسرح نحو مجموعة من أعضاء الفرقة المسرحية ثم يسقط على الأرض بينما يطارده شخص آخر.

وجاء على الموقع الإلكتروني لموسم الرياض أن الفعاليات الفنية في الحديقة تشمل عروضا حية وموسيقية وتركيبات ضوئية وتسلق الجدار وغيرها.

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