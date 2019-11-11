وجّهت هيئة محلّفين أمريكية اتهامات لمواطنيْن سعودييْن تتعلق بتهريب أسلحة نارية خارج الولايات المتحدة على أنها "قضبان ستائر حمام" أو "قطع غيار سيارات"!

المتهمان حاتم السفياني، 36 عاماً، ومصعب الزهراني، 27 عاماً، اللذان عاشا في وقت سابق في الولايات المتحدة أثناء دراستهما الجامعية، يواجهان لائحة من خمسة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون مراقبة تصدير الأسلحة. يلزم القانون الأمريكي الأفراد الراغبين في تصدير أسلحة أو مكونات أسلحة مشمولة بقائمة الذخائر المنصوص عليها في اللوائح الفدرالية، الحصولَ أولاً على ترخيص تصدير من وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما لم يقم به السعوديان بحسب التهم الموجهة لهما.

وبحسب لائحة الاتهام فإن بين عامي 2014 و2018، قام السفياني بشراء مكونات سلاح ناري من ستة متاجر أمريكية مختلفة ثم قام بشحنها للزهراني وثلاثة آخرين داخل الولايات المتحدة، أحدهم من أفراد سلاح الجو الملكي السعودي كان يتلقى تدريباً في قاعدة غودفيلو في سان أنجيلو بحسب تلك الاتهامات.

وجاء في لائحة الاتهام أن السفياني والزهراني والآخرين كانوا يضعون أجزاء الأسلحة النارية في أمتعتهم أثناء رحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية، ويخفونها ويدّعون زوراً أنها "قضبان ستائر حمام" أو "قطع غيار سيارات".

وبحسب الاتهام فإن السفياني قام أيضًا بإنشاء حساب على إنستاغرام لتسهيل المعاملات المحتملة مع المشترين في المملكة.

كما تضمنت اللائحة مثاليْن لشحنتين أرسلتا في أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر عام 2015. في الشحنة الأولى أرسل السفياني طرداً إلى مستلم في الطائف زاعماً أنه يحتوي على "حقيبة ظهر" و "قطع غيار سيارة"، والشحنة الأخرى زعم أنها تحتوي على "5 قطع غيار للمطبخ".

وفي نيسان/ أبريل 2016، تقول لائحة الاتهام إنه أرسل شحنة إلى الطائف زاعماً أنها تحتوي على "قضيب ستارة حمام" و"حامل كاميرا" لكنها كانت تحتوي على قطع وذخائر لبندقية سافاج وريمنغتن 308، إضافة إلى قطع أخرى.

في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، حاول الزهراني ركوب طائرة من لوس أنجلوس إلى الرياض مع 30 قطعة سلاح نارية مخبأة في أمتعته.

بحسب وزارة العدل الأمريكية ، فإن السفياني يواجه عقوبة قصوى مدتها 65 عامًا في حالة إدانته، في حين سيواجه الزهراني 25 عامًا كحد أقصى إذا أدين.

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