في إطار احتفالات بريطانيا بذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، سقط نحو 750 ألف زهرة خشخاش ورقية فوق نصب "معركة بريطانيا" في جنوب إنكلترا نثرتها طائرة من طراز داكوتا C-47 يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.
إحياء يوم الذكرى هو احتفال يقام كل عام في أقرب يوم أحد لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى الذي صادف الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
وفي لندن، تجمع الآلاف من العسكريين والمحاربين القدامى وجمع من الجمهور البريطاني في الشوارع المحيطة بنصب "سينوتاف" لتكريم الذين قتلوا في تلك الحرب وما تلاها من نزاعات مسلحة.
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