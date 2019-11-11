شاهد: نثْرُ 750 ألف زهرة خشخاش ورقية في لندن في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى

في إطار احتفالات بريطانيا بذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، سقط نحو 750 ألف زهرة خشخاش ورقية فوق نصب "معركة بريطانيا" في جنوب إنكلترا نثرتها طائرة من طراز داكوتا C-47 يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

إحياء يوم الذكرى هو احتفال يقام كل عام في أقرب يوم أحد لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى الذي صادف الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.

وفي لندن، تجمع الآلاف من العسكريين والمحاربين القدامى وجمع من الجمهور البريطاني في الشوارع المحيطة بنصب "سينوتاف" لتكريم الذين قتلوا في تلك الحرب وما تلاها من نزاعات مسلحة.