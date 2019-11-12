المخابرات الأردنية تحبط هجوما ضد جنود ودبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في الأردن (صحيفة)

كشفت صحيفة "الرأى" الأردنية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن جهاز الاستخبارات في البلاد أحبط عملية خطط لها شخصان تستهدف عاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى هجوم ضد الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر جنوب الأردن.

وذكرت الصحيفة وبحسب لائحة الاتهام التي حصلت على نسخة منها من محكمة أمن الدولة، أن المشتبه بهما خططا لتنفيذ هذه العمليات "الإرهابية" من خلال استخدام الأسلحة النارية أو الطعن أو من خلال عمليات الدهس بواسطة سيارات، إلا أن الجهود التي تم بذلها من قبل جهاز المخابرات حالت دون تنفيذ هذه الهجمات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تحويل المتهميْن اللذين أُلقي القبض عليهما في نهاية تموز/يوليو الماضي إلى محكمة أمن الدولة. وبدأت محاكمتهما يوم الأحد الماضي، أي بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

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