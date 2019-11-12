قامت السلطات السويدية باعتماد المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على مستوى الحدود وتكثيف دوريات التفتيش ومراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد عن طريق القطارات أو الحافلات أو العبارات. وأشارت السلطات السويدية إلى أنها تسعى لوضع حدّ لنشاط العصابات التي تنفذ أعمال عنف بين الحين والآخر.

وللامتثال للتدابير الجديدة، اضطر المسافرون إلى إظهار بطاقات الهوية أو جوازات السفر خلال الدوريات الأمنية التي قامت بها الشرطة على متن القطارات المغادرة من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إلى السويد عبر الجسر والنفق الذي يربط البلدين.

وأوضحت مصادر أمنية وأخرى إعلامية أن السويد قررت تشديد الرقابة على حدودها بعد تسجيل حوالي 160 ألف طلب لجوء العام الماضي، لتكون السويد بذلك ثاني بلد أوروبي من حيث استقبال طلبات اللاجئين بعد ألمانيا، وكان معظم اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان.

وكانت السويد قد شهدت السبت الماضي حادثين منفصلين أسفر الأول عن مقتل مراهق وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار نفذها أشخاص على مطعم للبيتزا بمدينة مالمو جنوب السويد. ووقع الحادث بعد دقائق قليلة من وقوع انفجار في منطقة أخرى من مالمو، حيث انفجرت قنبلة وضعت تحت سيارة، ما أدى إلى تدمير السيارة وإلحاق أضرار بعدة سيارات أخرى.

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