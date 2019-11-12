تأخر مادونا عن موعد حفلاتها يجرها إلى القضاء من قبل معجبيها

قرر أحد عشاق المطربة مادونا، مقاضاة نجمة البوب العالمية بسبب تأخير موعد حفلتها الموسيقية لحوالي ساعتين. وحسب بعض الصحف الأمريكية فقد قام نايت هولاندر إلى جانب عدد من المعجبين برفع دعوى قضائية ضدّ مادونا بسبب تغييرها لموعد حفلتها في إحدى حفلاتها الموسيقية. وحسب صحف أمريكية فقد قامت مادونا بتغيير موعد حفلات جولتها الفنية من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى العاشرة والنصف مساء، وهو الأمر الذي أغضب جمهورها.

وأوضح نايت هولاندر أنه قام بشراء 3 تذاكر لحضور الحفل الذي ستقيمه مادونا في الـ 17 من الشهر المقبل في "ميامي بيتش" حيث دفع أكثر من ألف دولار، ولكن إدارة تنظيم الحفل رفضت تعويضه عندما قرر استرداد التذاكر بسبب تغيير توقيت الحفل حيث أكد أن قيمة التذاكر انخفضت نتيجة تغيير الوقت.

ويقاضي نايت هولاندر وعدد من عشاق مادونا شركة "لايف نايشن" ومطربة البوب بحجة أنهم خسروا أموالا بعيد تراجع قيمة التذاكر على خلفية تأخير موعد انطلاق الحفل. ويرغب هولاندر وأصدقاؤه في الحصول على تعويضات مالية. كما أن هناك مشكلة أخرى، وهي أن مقاطعة ميامي-دايد تفرض حظر التجول على المراهقين دون سن 18 عاما، وهو ما يعني أنه لا يمكن للمراهقين الخروج في الأماكن العامة دون وجود شخص بالغ بعد الساعة 11 مساء، وبالتالي لا يمكن للمراهقين الذين خططوا لحضور حفل مادونا المقبل الذهاب دون مرافق بالغ.

Was at the show in Manchester where she claimed to "not like being late" yet night after night she does it. Imagine if someone left her waiting for hours after an scheduled time they would be out the door! 10.30 starts are bad enough. Arriving on stage at midnight is disgraceful. — Pauline B (@PB23PB23) 9 novembre 2019

😂😂😂😉 There is only one Queen ❤️❤️❤️ Love from Germany ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/YQMG1wa0LS — Helmut Bohn (@RodeaHbohn) 9 novembre 2019

وليست هذه المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء عن تأخر حفل مادونا، فقد تأخر العرض الافتتاحي لجولتها الفنية الحالية التي تحمل اسم "السيدة إيكس"، وهو نفس اسم ألبومها الأخير. وكان من المقرر أن تبدأ مادونا عرضا فنيا يوم الخميس في قيصر بلاس فيغاس في تمام العاشرة والنصف مساء، لكنها وصلت إلى الحفل في حدود منتصف الليل، وهو ما أثار غضب عشاقها الذين دعوا المنظمين إلى تعويضهم. أحد عشاق مادونا قال: "مادونا لم تظهر على خشبة المسرح حتى منتصف الليل، والشخص المجاور لي كان يشخر بصوت أعلى من أغانيها وكان الكثير من الناس يهتفون لتعويضهم عن التذاكر، لقد كانت كارثة."

We bought tickets for an 8:30 show on 11/7, NOT a 12:07 AM show start on 11/8. It ruined a day and the concert was the worst I’ve experienced. Elton at Caesar’s was phenomenal as was Celine. — Rick Pierce (@RickPie89371182) 10 novembre 2019

وشهدت جولة مادونا السابقة مجموعة من الحوادث المشابهة حيث تأخرت لأكثر من أربع ساعات عن موعد وصولها إلى حفل موسيقي في ملبورن في مارس-آذار لعام 2016. وظهرت مادونا على خشبة المسرح عند الواحدة بعد منتصف الليل تقريبا بينما كان العرض مقررا عند الثامنة والنصف مساء، لتختتم الحفل عند الثالثة صباحا. وعندما وصلت مادونا إلى بريسبان، كانت متأخرة للغاية عن موعد حفلها، وعندما انتهى الحفل وخرج الجمهور، كان القطار الأخير قد فات الجميع.

We walked out of the concert!! The guy next to me was snoring louder than her songs and a lot of people were chanting for a ticket refund... It was a disaster. 😭 pic.twitter.com/keZox7lniR — Jimmy (@jimolivo8) 8 novembre 2019

وترددت شائعات بأن مادونا كانت في حالة سكر على خشبة المسرح خلال جولتها الفنية في أستراليا، ولكن ملكة البوب نفت ذلك عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "شكرا للداعمين. المسيؤون لا يعرفون فن التمثيل واللعب، ليس بإمكاني القيام بأي من عروضي وأنا مخمورة".

ويؤكد بعض المعجبين بمادونا أنّ لديها عادة سيئة، فهي تتأخر لساعات عن حفلاتها الموسيقية، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان في غضب معجبيها.

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