مقتل 6 أشخاص على الأقل في حريق إثر تسرب نفطي في مصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم واصيب 15 آخرون الأربعاء إثر اندلاع حريق نتيجة تسرب في خط أنابيب نفط يمر في محافظة البحيرة بشمال مصر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن حريقا نتج عن تسرب في خط أنابيب نفط يمر قريبا من بلدة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة على بعد 125 كيلومترا شمال القاهرة، أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى ثلاثة مسشفيات مجاورة. وقال عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول الحكومية التي تمتلك هذا الخط في بيان إنه "تمت السيطرة على الحريق" الناتج عن التسريب. وأضاف أن التسريب نتج عن كسر في خط الأنابيب "قام به لصوص كانوا يريدون سرقة نفط"، موضحا أنه تمت كذلك "السيطرة على التسريب".

وتمّت الإشارة إلى أنه في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر هذا الأربعاء، تمّ اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة، بعد قيام لصوص بعملية تركيب "لجسم ما" بغرض السرقة وحدث تسرب لمادة البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

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