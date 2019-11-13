عاجل

سلوفاكيا

13 قتيلاً على الأقل في حادث حافلة في سلوفاكيا

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
13 قتيلاً على الأقل في حادث حافلة في سلوفاكيا
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تسبب وقوع حادث بين شاحنة وحافلة نقل في سلوفاكيا هذا الأربعاء بمقتل ثلاثة عشر شخصاً على الأقل بحسب ما ذكرته خدمات الإطفاء والإنقاذ السلوفاكية.

ووقع الحادث على إحدى الطرق السريعة، بالقرب من مدينة نيترا الواقعة على بعد تسعين كيلومتراً إلى شرق العاصمة براتيسلافا. وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ إن ثمة أكثر من عشرين جريحاً، بعضهم في حالة خطيرة، وهو ما قد يرجح من ارتفاع حصيلة القتلى.

وقالت الشرطة إن بعض المسافرين لا يزالون عالقين في الحافلة وأعمال إنقاذهم مستمرة. ولم تدل الشرطة بأية معلومات إضافية عن سبب الحادث أو اسم الشركة المشغلة لحافلة النقل.

للمزيد:

وقوع حادث لدى مرور حافلة بريطانية بطابقين تحت جسر

ألمانيا: إصابة طلاب بريطانيين في حادث اصطدام حافلة بسيارة

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox