انتخاب رئيس حزب النهصة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان في تونس

انتخب راشد الغنوشي رئيس ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية الأصوات. وكان الغنوشي انتخب نائبا في الانتخابات التي جرت في السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
ونال الغنوشي 123 صوتاً إثر اتفاق مع الحزب الثاني "قلب تونس"، وفق ما أفادت به مصادر من داخل الحزب.
وفاز الغنوشي برئاسة البرلمان، أمام غازي الشواشي مرشح حزب التيار الديمقراطي، وعبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر، ومروان فلفال مرشح حزب تحيا تونس.
وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب كالتالي :
عدد الأصوات المصرّح بها : 207 صوتاً
الأوراق الملغاة : 00 أوراق
الأوراق البيضاء : 10 أوراق
راشد الخريجي (الغنوشي) : 123 صوتاً
غازي الشواشي : 45 صوتاً
مروان فلفال : 18 صوتاً
السيّدة عبير موسي : 21 صوتاً