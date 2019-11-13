شاهد: انفصاليون كتالونيون يغلقون طريقاً سريعاً بين إسبانيا وفرنسا

قام انفصاليون كتالونيون، الثلاثاء، بإغلاق طريق سريع رئيسي يربط بين إسبانيا وفرنسا، في محاولة لجذب الانتباه الدولي إلى قضية استقلال الإقليم الإسباني.

وقالت هيئة النقل الكتالونية إن المئات من النشطاء أغلقوا الطريق السريع "أ ب 7" في غيرونا، بعد ساعات من تفريق الشرطة الفرنسية والكتالونية مجموعة أخرى أغلقت الطريق السريع نفسه عند نقطة حدودية بين فرنسا وإسبانيا لأكثر من 24 ساعة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الأمن في منطقة البيرينيه الفرنسية الشرقية أنه تم اعتقال 16 مواطنا إسبانيا خلال عملية فتح الطريق السريع، دون أن يصب أحد بأذى.

والاثنين أغلق المئات من الانفصاليين هذا الطريق السريع الذي يشهد حركة سير كبيرة بين فرنسا وإسبانيا، وذلك احتجاجا على الحكم الصادر الشهر الماضي بسجن تسعة من قادة الانفصاليين لفترات طويلة.

وقال مسؤولون محليون إن المتظاهرين أغلقوا أيضا الطريق السريع "آي بي 8" الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا الثلاثاء عند نقطة حدودية في إيرون في إقليم الباسك شمال إسبانيا، وهي منطقة ذات تاريخ انفصالي طويل.

وأوقف المتظاهرون سياراتهم على الطريق السريع ووقفوا بجانبها، ما تسبب بتشكل طوابير طويلة من السيارات، في حين لوح البعض بالاعلام الكتالونية أو الباسكية، كما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون الإسباني.

كما أغلق المئات من الانفصاليين الشوارع الرئيسية في برشلونة عاصمة الإقليم.

وتأتي تظاهرات إغلاق الطرق هذه بعد الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا الأحد وحقق فيها حزب "فوكس" اليميني المتطرف المتشدد بوجه الحركة الانفصالية مكاسب كبيرة.

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