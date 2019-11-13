شاهد: نيزك يضيء سماء العديد من الولايات الأمريكية

التقط العديد من السكان في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية مقاطع فيديو مصورة تظهر نيزكا يضيء سماء المدينة.

وأوضحت مشاهد مصورة التقطها سكان المدينة السماء وهي مضيئة. أعلنت جمعية الشهب الأمريكية أنها تلقت العديد من الاتصالات من أكثر من 120 تقرير من ثماني ولايات مختلفة لأشخاص يقولون أنهم رصدوا نيزكا متقطعا مساء يوم الاثنين.

وأضافت الجمعية أن معظم المعلومات التي وردت كانت من ولاية ميسوري، إلا أن بعض المشاهد وصلت أيضا من ولايات إلينوي وكانساس ومينيسوتا ونيفادا ونبراسكا وأوكلاهوما ويسكونسن.

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