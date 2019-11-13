شاهد: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و شرطة مكافحة الشغب في تشيلي

وقعت مواجهات عنيفة يوم أمس الاثنين في شوارع سانتياغو في تشيلي بين المتظاهرين و شرطة مكافحة الشغب. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتجين على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية ووجود تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء في البلد الذي يهيمن عليه عدد قليل من الأسر التي تدير عجلة السياسة والاقتصاد.
وأسفرت الاحتجاجات وبحسب الإحصاءات عن مقتل 20 شخصا من بينهم خمسة على أيدي قوات الأمن وإصابة أكثر من ألفي شخص خلال المواجهات مع قوات الأمن.
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