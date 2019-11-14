مقتل 28 أفغانيا في حادث سير في إيران

لقي ما لا يقل عن 28 أفغانيا مصرعهم الخميس في تصادم شاحنتين فى جنوب شرق إيران، بسحب وكالة الأنباء "إسنا".

ونقل المصدر عن مجتبى خالد المتحدث باسم أجهزة الإنقاذ الإيرانية قوله إن الشاحنات التي تقل الأفغان إصطدمت قرب خاش في إقليم سيستان-بلوشستان، مشيرا إلى إصابة 21 شخصا بجروح.

وقع الحادث عندما فقد أحد السائقين السيطرة على الشاحنة بعد انفجار أحد الإطارات، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي.

تقول منظمة الصحة العالمية ان إيران إحدى الدول التي تعد حوادث الطرق فيها بين الأكثر تسببا في الموت.

يشار إلى أن ثلاثة ملايين أفغاني تقريبا يعيشون في إيران، وفقا للسلطات في طهران.

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