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ألمانيا

مشروع قانون ألماني لتجريم وسجن من يلتقط صوراً لأسفل تنانير النساء

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بقلم:  يورونيوز 
أرشيف رويترز
أرشيف رويترز
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وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على مشروع قانون لتجريم التقاط الصور أسفل تنانير النساء من دون موافقتهن.

وقالت وزيرة العدل كريستين لامبريشت: "التقاط صور لامرأة تحت تنورتها يعد انتهاكًا مهينًا وغير مبرر لمجالها الشخصي".

ومن شأن التشريع، الذي ينتظر موافقة البرلمان عليه، أن يجرّم أيضًا تصوير ضحايا الحوادث أو الصور التي "تعرض شخصًا ميتًا بطريقة مسيئة للغاية".

وسيعاقب الجاني بالتقاط الصور التي تتلصص على النساء بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين.

حملة تجريم التقاط صور من تحت تنانير النساء من دون موافقتهن

ويأتي مشروع القانون على خلفية حملة أطلقها سيدتان في جنوب ألمانيا وجمعا أكثر من 90 ألف توقيع لمساندتها في أبريل - نيسان الماضي.

وفي حال تمرير البرلمان لمشروع القانون فأنه سيعاقب أيضا الأشخاص الذين ينشرون هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية.

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