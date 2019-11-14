التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أعلن مسؤولون مصريون وفلسطينيون التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل من جهة وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى من جهة ثانية يدخل حيز التنفيذ صباح الخميس.

وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لوكالة فرانس برس "تم التوصل لاتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة على مقترح مصري بهذا الشأن، وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي على التهدئة".

وأفاد مسؤول مصري لفرانس برس أن التهدئة "دخلت حيز التنفيذ في الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس".

وأضاف المسؤول أن إعلان التهدئة جاء "في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي على مقترح مصري بالوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، وموافقة إسرائيل على مقترح مصري ايضا بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة".

وأضاف "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 5,30 بالتوقيت المحلي اليوم الخميس".

من جهته، صرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي لفرانس برس مساء الأربعاء أن إسرائيل ستوقف عمليتها في غزة إذا توقفت الجهاد الإسلامي عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وفجر الثلاثاء اغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي، وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية التي استهدفت خصوصا مواقع للحركة، فيما أطلقت الحركة وفصائل أخرى رشقات صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية.

ومنذ بدء المواجهة العسكرية قتل 32 فلسطينيا وأصيب مئة أخرون.

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