بومبيو: واشنطن ستواصل قتال داعش

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بأن الولايات المتحدة ستواصل قتال تنظيم الدولة الإسلامية، مطمئنا الحلفاء المجتمعين في واشنطن.

وقال بومبيو في افتتاح الاجتماع "تعرفون جميعكم انه علينا مواصلة المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية. والولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في هذا الجهد الاساسي لأمننا".

وأضاف "لقد نشرنا بعضا من قواتنا في شمال شرق سوريا وفي المنطقة بشكل أوسع، وذلك للعمل على ألا يعاود تنظيم الدولة الاسلامية الظهور من جديد ومنعه من استعادة السيطرة على حقول النفط".

وتابع "يجب ألا نتوقف الآن، لنعمل من أجل ألا يعود تنظيم الدولة الاسلامية".

وقال "سنحتاج إلى مساعدة في شمال شرق سوريا".

وحث بومبيو أعضاء التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على إعادة المعتقلين الجهاديين الى بلدانهم.

وتمويل المساعدات لإعادة البنية التحتية في العراق وسوريا، بعد أن تضررت بشدة جراء الاشتباكات المسلحة.

وقال بومبيو "يجب على أعضاء التحالف استعادة آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين، وفرض المساءلة عن الفظائع التي ارتكبوها".

وقال بومبيو أيضًا إن هناك مخاوف متزايدة بشأن تهديد الدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا، وفي أماكن مثل غرب إفريقيا والساحل، وقال إن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع ائتلاف محدد للتركيز على زيادة الدعم لتلك المناطق.

فقد تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل جميع أراضيها في العراق وسوريا. قُتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية الشهر الماضي ، لكن الخبراء والحلفاء يخشون أن تظل الجماعة المسلحة تهديدًا أمنيًا في سوريا وخارجها.

ما زال هناك حوالي 10000 محتجز من الدولة الإسلامية وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم في المعسكرات والسجون في شمال شرق سوريا تحت حراسة الحلفاء الأكراد السوريين للولايات المتحدة.

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