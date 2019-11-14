النصائح العشر لمرضى السكري لأجل أسلوب حياة صحي

في 14 تشرين الثاني/أكتوبر من كل عام يتم إحياء اليوم العالمي للسكري، ويهدف هذا اليوم إلى توعية الناس بمرض السكري وسبل الحد من مخاطره.

وتوجد ثلاثة أنواع للسكري هي النوع الأول "ذاتي المناعة"، والنوع الثاني المرتبط عادة بالتقدم في السن والسمنة وعامل الوراثة، والنوع الثالث وهو سكري الحمل.

ويعتبر اتباع نظام حياة صحي ضروريا لضبط اعتدال نسبة السكر في الدم ، ويتعلق ذلك بالأكل الصحي والمواظبة على التمارين الرياضية والمحافظة على وزن معتدل وغير ذلك.

وفيما يلي نصائح لضبط اعتدال نسبة السكر في الدم:

1/ حمية معتدلة مع توازن بين النشويات والبروتين والألياف والدهنيات.

2/الغذاء الغني بالبروتين يمكن أن يكون مفيدا إلى جانب الألياف، فاللوز والفواكه والخضروات الطازجة والجوز والحبوب الكاملة جميعها غنية بالألياف.

3/التثبت من مستوى السكري في الدم عديد المرات في اليوم.

4/يحتاج اتباع نظام غذائي معين إلى تغيير في المكونات الغذائية، بحسب درجة المرض ووزن الشخص والعادات الغذائية. والعشاء يمكن أن يكون مثل الغداء ولكن بكمية أقل.

5/ينبغي تفادي النشويات المصفاة والسكر المكرر وكذلك المأكولات المشبعة بالدهنيات.

6/تناول نشويات مركبة بقدر أكبر خلال اتباع الحمية، ولكن ينبغي مراقبة النسب.

7/ابتعد عن المشروبات الغازية.

8/تفادي ممارسة الرياضة إذا كانت معدتك خاوية، وتناول وجبة خفيفة قبل مباشرة العمل.

9/اترك التدخين والكحول.

10/مارس الرياضة بشكل منتظم إلى جانب اعتماد تمارين التحمل.

وتبقى هذه المعلومات عامة وهي لا تمثل بديلا عن رأي المختصين من الأطباء، بل إن استشارة مريض السكري لطبيبه وللمختصين، أولى.

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