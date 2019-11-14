شاهد: تساقط كثيف للثلوج في النمسا

أظهرت صور تداولتها وكالات الأنباء خيولاً وسط الثلوج في ريف "نيدرنفريتز"، وبالقرب من الإسطبل قامت المهرة "غيلغا" بأولى خطواته على الثلج أمام أعين والدته. وشهدت عدة مناطق في النمسا تساقطا كثيفا للثلوج مما تسبب في قطع الطرق والطرق السريعة.
وأكدت مصالح الأرصاد الجوية أن ارتفاع الثلوج تجاوز 25 سنتيمترا في منطقة كوتشاش ماوثن في ولاية كارينثيا. وزادت مشكلة الرطوبة في تعقيد الأمور حيث أكد رئيس البلدية والتر هارتليب صعوبة إزالة الثلوج بسبب الرطوبة. ووصل ارتفاع الثلوج على 70 سنتيمتراً في المناطق المحاذية لوادي ليزاخ. وأغلقت عدة مدارس ورياض أطفال أبوابها بسبب تعذر وصول التلاميذ والمعلمين.
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