قالت الحكومة الإسبانية الخميس ان الفنانين الذين تعرضوا لهجوم بالسكين الاثنين في الرياض، خلال عرض موسيقي في حديقة عامة، هم أربعة من مواطنيها.

واكدت وزارة الخارجية الإسبانية ان "الجرحى اسبان" في حين اشار متحدث باسمها لفراس برس الى ان عددهم "اربعة".

وقالت الوزارة إنه بناء على طلب الجرحى، لن يتم الكشف عن معلومات أخرى.

وكانت السلطات السعودية اعلنت الاثنين سقوط ثلاثة جرحى.

وقد اكد متحدث باسم شرطة العاصمة السعودية إن المهاجم، وهو مقيم يمني (33 عاما)، اعتقل فورا بعد الهجوم على الفنانين.

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا يقتحم خشبة المسرح في حديقة الملك عبدالله بالرياض خلال عرض موسيقي لفرقة أجنبية.

وتمّ تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، بحسب المتحدث الذي لم يحدّد جنسياتهم، أو دوافع مرتكب حادثة الطعن.

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