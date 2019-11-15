عاجل

ألمانيا

توقيف عراقي-ألماني بعد إبعاده من تركيا بتهمة "التشدد"

 محادثة
بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
شرطي ألماني يراقب جوازات السفر
شرطي ألماني يراقب جوازات السفر -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أوقفت السلطات الألمانية رجلا من أصول عراقية ويحمل الجنسية الألمانية، فور وصوله إلى ألمانيا، بعد أن تم إبعاده من تركيا، كما أفادت الجمعة وزارة الداخلية في برلين.

واعتقل فور وصوله إلى برلين بموجب مذكرة توقيف أصدرتها ألمانيا كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في العاصمة.

والرجل المنحدر من ساكس السفلى معروف من الاستخبارات الألمانية بأنه "متشدد" ويشتبه في أنه حاول الذهاب إلى سوريا في ربيع 2019.

وأوقف في تركيا مع ستة من أفراد أسرته بينهم أولاد، وسجن في إزمير.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الفيدرالية إنه لا ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وقد تم إخلاء سبيل كل أفراد عائلته المرافقين له.

وأفادت مصادر أمنية ألمانية مطلع الأسبوع، أن تركيا أبعدت 10 ألمان بينهم هذا الرجل.

وأثار هذا الموقف قلق المعارضة وأعضاء في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكدت الحكومة من جهتها أن هؤلاء الأشخاص قد يوضعون تحت المراقبة.

وذكر أرمين شوستر الأختصاصي في المسائل الأمنية في حزب ميركل المحافظ أن ثلث عدد الألمان ال100 الذين لا يزالون في سوريا يعتبرون "عناصر خطيرة".

للمزيد على يورونيوز:

اعتقال روسي متشدد في ألمانيا يرجّح أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي

مخبر ألماني يشجع متشددين إسلاميين على تنفيذ "اعتداءات إرهابية"

محكمة ألمانية تأمر باستعادة أسرة متشدد يشتبه في انتمائه للدولة الإسلامية في سوريا

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox