النرويج و ليتوانيا تتبادلان الجواسيس مع روسيا

سلّمت روسيا ليتوانيين ونرويجياً مدانين بالتجسس إلى فيلينوس في عملية تبادل للجواسيس، في المقابل أفرجت ليتوانيا عن روسيين مسجونين بالتهمة ذاتها، وفق ما أعلن رئيس استخبارات الدولة الجمعة.

وقال رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس للصحافيين في فيلينوس "استُكملت عملية التبادل اليوم في منتصف النهار بنجاح. أُعيد المواطنان الليتوانيان يفغيني ماتايتيس وارستيداس تاموسايتيس والنرويجي فرودي بيرغبنجاح إلى ليتوانيا".

وأضاف أن ليتوانيا سلّمت الجانب الروسي في المقابل الروسيين نيكولاي فيليبشينكو وسيرغي موسيينكو اللذين عفت عنهما ليتوانيا في عملية جرت عند معبر حدودي ليتواني.

وأصدر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا الجمعة عفوا عن الروسيين المدانين بالتجسس. وردت موسكو بالإعلان بأنها ستتخذ "اجراءات في إطار المعاملة بالمثل".

وتصاعد التوتر بين روسيا ودول البلطيق التي باتت أعضاء اليوم في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وكان الاتحاد السوفياتي قد احتلها لأكثر من نصف قرن، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وكشف عدد من قضايا التجسس.

وفي شباط/فبراير الماضي، قامت استونيا وروسيا بعملية تبادل على الحدود بينهما لشخصين محكومين بالسجن بتهم تجسس. وشملت عملية التبادل في مركز كويدلولا الحدودي في جنوب شرق أوكرانيا رجل الأعمال الاستوني رايفو سوسي والروسي ارتيوم زينتشينكو.

وفي 2015، أفرجت روسيا عن الضابط الاستوني ايستو كوهفر في عملية تبادل على جسر وفق سيناريو أقرب إلى الحرب الباردة، مقابل المسؤول السابق في الاستخبارات الاستونية الكسي دريسين الذي حكم عليه بالسجن 16 عاما بعد إدانته بالتجسس لصالح موسكو.

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