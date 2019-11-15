ارتفاع عدد القضاة المحافظين الذين عينهم ترامب إلى 160

ارتفع عدد القضاة المحافظين الذين عينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 160 بعد جلسة عقدها مجلس الشيوخ، لتثبيت قاضٍ جديد مثير للجدل الخميس، وهو رقم يرجّح أن يستخدمه الرئيس في حملة إعادة انتخابه.

وتم تثبيت ستيفن ميناشي، محامي البيت الأبيض، الذي يبلغ 40 عامًا، في محكمة استئناف الدائرة الثانية في نيويورك والتي تعد محكمة مؤثرة، بحيث حصل على 51 مقابل 41 صوتًا معارضا.

وقد عارض عدد من النواب الديمقراطيون ونائب جمهوري واحد تسميته، مشيرين إلى افتقاده الخبرة ولكونه يعبّر عن آراء تثير الجدل.

وتعرّض ميناشي لانتقادات خصوصًا جرّاء اتّهامه الناشطين المدافعين عن حقوق المثليين باستغلال جريمة قتل ماثيو شيبارد (الذي قتل في هجوم مناهض للمثليين في وايومنغ سنة 1998) ولدفاعه عن القومية العرقية، وهي وجهة نظر عادة ما يتبنّاها اليمين المتشدد.

وقالت السناتورة كيرستن غيليبراند من نيويورك على تويتر إن "لدى ميناشي سجلاً مروعًا فيما يتعلّق بالعرقيات والمساواة بالنسبة للنساء وحقوق المثليين جنسيًا والمتحولين ومزدوجي الجنس."

كما أعرب ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ عن دعمه لميناشي قبل عملية التصويت. وقال "أحض جميع زملائي على التصويت لتثبيت هذا المرشّح المبهر."

ويسمّي الرؤساء قضاة المحكمة العليا وغيرهم لفترات قد تمتد لمدى الحياة، بموجب الدستور. ويصوّت مجلس الشيوخ بعد ذلك على تثبيت أو رفض المرشحين.

وفي حملته الانتخابية عام 2016، تعهّد ترامب للناخبين المحافظين بتسمية قضاة تتوافق مواقفهم مع قيمهم.

وبفضل هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، تم تثبيت 160 قاضيًا عيّنهم ترامب (من 860 مقعداً) منذ تولّى الرئيس منصبه، بينهم اثنان في المحكمة العليا بحسب المركز القضائي الفدرالي.

وقال ترامب مؤخراً في إشارة إلى نحو 20 مرشحًا لا يزالون بانتظار تثبيتهم في مجلس الشيوخ "من المفترض أن يصبح لدينا في الفترة القصيرة المقبلة (حوالي شهرين) نحو 182 قاضيًا فدراليًا."

وعادة يختار ترامب قضاة شباباً لضمان بقاء نفوذه في المحاكم حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

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