أوكرانيا تؤكد اعتقال البراء الشيشاني القيادي في تنظيم داعش

أكدت أوكرانيا الجمعة اعتقال قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد عملية نفذتها بحسب كييف أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والشرطة الجورجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه).

وجاء في بيان لأجهزة الأمن الأوكرانية أن المعتقل مواطن جورجي ملقب بـ"البراء الشيشاني".

وأضاف البيان أنه كان لفترة معاون أبو عمر الشيشاني أحد أبرز القادة العسكريين في تنظيم الدولة الإسلامية والذي أعلن التنظيم الجهادي مقتله في 2016.

وقال المصدر إن البراء الشيشاني غادر سوريا في 2016 إلى تركيا حيث "واصل تنسيق أنشطة" تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع البيان "بعد أن وصل إلى أوكرانيا في 2018 بصورة غير قانونية بجواز سفر مزور اعتقلته قوات الأمن قرب منزله في ضاحية كييف".

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن البراء الشيشاني لم يكن "قائدا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية بل مجرد مقاتل".

واضاف لفرانس برس انه حارب في صفوف التنظيم المتطرف في ضاحية اللاذقية (غرب سوريا)قبل أن يتم طرد المجموعة التي كانت تسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام من المنطقة في 2013.

وافاد جهاز الأمن الجورجي ان الاسم الحقيقي لبراء الشيشاني هو سيزار توخوساشفيلي.

وأوضح في بيان أن توخوساشفيلي الشيشاني من جورجيا كان ملاحقا من السلطات الجورجية "كعضو في منظمة إرهابية".

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يكلف رسميا الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

مقتل اثنين وإصابة 12 في انفجار قنبلة في وسط بغداد

تبون ليورونيوز "الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستجري في موعدها وعلى فرنسا الكف عن التدخل في شؤوننا"