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واشنطن تدعو المشير حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس

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بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
واشنطن تدعو المشير حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس
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دعت الولايات المتحدة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الجمعة، إلى إنهاء هجومه على طرابلس.

صدرت هذه الدعوة في أعقاب زيارة قام بها إلى واشنطن الخميس وفد من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، رغم أن الرئيس دونالد ترامب قد يكون أعطى الانطباع بدعم حفتر في الماضي.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماع الوفد مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية "تدعو الولايات المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى وقف هجومه على طرابلس".

وأضاف إن "هذا سيساعد على زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا التي تشكل أساس النزاع".

وفي السابع من نيسان/أبريل، بعد أيام من شن الهجوم، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى "وقفه فورا".

لكن في وقت لاحق، تحدث الرئيس ترامب مع المشير عن "رؤيتهما المشتركة" لليبيا، وفقًا لبيان للبيت الأبيض تم اعتباره مؤشرا على دعم حفتر.

بعد ذلك، طالبت الدبلوماسية الأمريكية بوقف إطلاق النار.

وفي البيان المشترك الجمعة، شددت واشنطن على "دعمها سيادة ليبيا ووحدة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا إستغلال النزاع رغم إرادة الشعب الليبي".

ونفت روسيا مؤخرا تقارير عن وصول نحو 200 من المرتزقة في الأشهر المنصرمة إلى ليبيا حيث تحوم شبهات حول دعم موسكو قوات المشير حفتر.

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