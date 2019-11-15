عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعتبر من "غير المسؤول" أن يطلب الأوروبيون من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب

 محادثة
بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
واشنطن تعتبر من "غير المسؤول" أن يطلب الأوروبيون من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

إعتبرت الولايات المتحدة الخميس إنه "من غير المسؤول" أن تطلب دول غربية من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب، في انتقاد مبطن لرفض فرنسا إعادة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نايثان سايلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية للصحافيين بعد إجتماع أكثر من 30 دولة في واشنطن بشأن مكافحة التنظيم المتطرف "تعتقد الولايات المتحدة أنه من غير المناسب مطالبة العراق بشكل خاص تحمل العبء الإضافي للمقاتلين الأجانب، وخصوصا من أوروبا".

وأضاف "سيكون من غير المسؤول أن تتوقع أي دولة من العراق أن يحل هذه المشكلة".

وما تزال قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تحتفظ بآلاف المتطرفين في معتقلاتها رغم أن مسؤولين أميركيين يقولون إن العشرات على الأقل فقدوا منذ الإجتياح التركي.

ليس لدى الدول الأوروبية رغبة كبيرة في رؤية عودة المتطرفين الذين يمكن أن يثيروا الفوضى في الداخل حيث تطلب فرنسا من العراق محاكمتهم.

وقال سايلز "أعتقد أن هناك إختلافا واضحا في الآراء حول أفضل طريقة لحل هذه المشكلة".

وتابع إن "كل دولة تتحمل مسؤولية التعامل مع هذا الوضع من تلقاء نفسها"، مضيفا أن فكرة إنشاء محاكم دولية مختصة "تكلف ثروة" وقد تكون غير فعالة.

للمزيد على يورونيوز:

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اليقظة خشية أعمال انتقامية بعد مقتل زعيم داعش

بومبيو: واشنطن ستواصل قتال داعش

تنظيم داعش "المهزوم" يجد ملاذا آمنا جديدا ... فأين يقع؟

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox