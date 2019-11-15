واشنطن تعتبر من "غير المسؤول" أن يطلب الأوروبيون من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب

إعتبرت الولايات المتحدة الخميس إنه "من غير المسؤول" أن تطلب دول غربية من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب، في انتقاد مبطن لرفض فرنسا إعادة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نايثان سايلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية للصحافيين بعد إجتماع أكثر من 30 دولة في واشنطن بشأن مكافحة التنظيم المتطرف "تعتقد الولايات المتحدة أنه من غير المناسب مطالبة العراق بشكل خاص تحمل العبء الإضافي للمقاتلين الأجانب، وخصوصا من أوروبا".

وأضاف "سيكون من غير المسؤول أن تتوقع أي دولة من العراق أن يحل هذه المشكلة".

وما تزال قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تحتفظ بآلاف المتطرفين في معتقلاتها رغم أن مسؤولين أميركيين يقولون إن العشرات على الأقل فقدوا منذ الإجتياح التركي.

ليس لدى الدول الأوروبية رغبة كبيرة في رؤية عودة المتطرفين الذين يمكن أن يثيروا الفوضى في الداخل حيث تطلب فرنسا من العراق محاكمتهم.

وقال سايلز "أعتقد أن هناك إختلافا واضحا في الآراء حول أفضل طريقة لحل هذه المشكلة".

وتابع إن "كل دولة تتحمل مسؤولية التعامل مع هذا الوضع من تلقاء نفسها"، مضيفا أن فكرة إنشاء محاكم دولية مختصة "تكلف ثروة" وقد تكون غير فعالة.

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