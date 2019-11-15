شاهد: أساطير أعيدت إلى الحياة في عروض أنارت جدران قلعة أدنبرة

توافد الآلاف من السياح يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني على مدينة أدنبره عاصمة اسكتلندا وأجمل مدنها السياحية وتحديدا إلى قلعتها التاريخية، التي بنيت فوق بركان خامد، وكانت مكان إقامة الملك قديما، للمشاركة في مهرجان "قلعة الأنوار". وبحسب القيمين على هذا الحدث الضخم تم بيع حوالي 20000 تذكرة اليوم لحضور ليلة الافتتاح ومن المقرر أن يستمر هذا الحدث لمدة ستة أسابيع.

وأنيرت جدران الصرح الأثري بعروض من الأنوار تحاكي وتنقل روايات وقصص ملوك وأساطير مروا قبل عقود في أدنبرة. هذا وتحولت كنيسة مارغريت التي بنيت في القرن الثاني عشر وهي واحدة من أقدم المباني في المدينة إلى صندوق للمجوهرات.