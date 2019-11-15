شاهد: شمال إسبانيا يواجه أسوأ موجة من الثلوج

اجتاحت العواصف الثلجية وانهمرت المياه إلى داخل المنازل والطرق بين إقليمي أستورياس وليون في أسوأ موجة للتراكم الثلجي بشمال إسبانيا منذ عقد من الزمن. ولم يمنع الطقس السيء، الذي أدى إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع بين الإقليمين، السكان المحليين من الخروج لشراء احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. وساعدت قوات الطوارئ العالقين في بعض المناطق بسبب تدفق المياه على ضفاف الأنهار في ظل توقع المزيد من العواصف خلال نهاية الأسبوع.