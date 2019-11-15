من يكون الحبيب جملي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة التونسية؟

ولد الحبيب جملي، يوم 28 مارس 1959 في محافظة القيروان وسط تونس.

حاصل على شهادة تقني سامي متخصص في الزراعات الكبرى، وشهادة مهندس أشغال دولة في الفلاحة وشهادة مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.

إضافة إلى تلقيه دورات تكوينية وتربصات مختلفة بتونس وبالخارج، تعنى بمختلف منظومات الإنتاج الفلاحي وسياسات تنمية القطاع الفلاحي وهيكلته في بلدان مختلفة.

عمل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة)، طيلة 14 سنة شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال، لجان داخلية ووطنية مختلفة ومجالس إدارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي .

غادر الوظيفية العمومية سنة 2001 والتحق بالقطاع الخاص، حيث شغل سنة 2001 مدير للدراسات والتنمية بشركة “المتوسطية للحبوب” ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس، ثم تولى سنة 2004 الإدارة العامة للشركة.

شغل جملي خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من شهر ديسمبر 2011 الى يناير 2014 بصفته تقنوقراط مستقل.

هو مرشح حركة النهضة الإسلامية صاحبة الأغلبية البرلمانية لرئاسة الحكومة، فهل سينجح الحبيب جملي في كسب ثقة البرلمان لترأس الحكومة التونسية؟

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