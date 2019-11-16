كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح السبت الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين مؤكدا أن هذه القضية سرعت الاستقالة الاخيرة للحكومة.

وقال الوزير في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.

وأضاف أنه أحال الخميس على القضاء قبيل اعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الامر.

وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وقال انه قرر "مقاطعة اجتماعات الحكومة" احتجاجا على عدم الرد على أسئلته.

وأكد "هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في بيان نشر الخميس أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طاولت وزراء عديدين لسوء ادارتهم.

وتفتح استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الصباح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد الخليجي المعتاد على النزاعات بين الحكومة والبرلمان.

وتعود آخر استقالة للحكومة الى تشرين الاول/اكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وادارية.

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