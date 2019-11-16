تونس: إقبال على مهرجان "الكثبان الإلكترونية" الموسيقي وسط ديكور مستوحى من حرب النجوم

ينطلق اعتبارا من السبت وعلى مدى يومين المهرجان الموسيقي "الكثبان الالكترونية" في قلب الصحراء التونسية بعروض يتوافد إليها الآلاف وسط ديكور الفيلم العالمي الشهير "حرب النجوم".

وتقام الدورة الثالثة للمهرجان في منطقة نفطة بولاية توزر (جنوب) الحدودية مع الجزائر والتي شهدت إقبالا ملحوظا في مؤشر إلى عودة النشاط للقطاع السياحي في المنطقة.

ووسط ديكور فيلم "حرب النجوم"، رقص مئات على أنغام الموسيقى عصر السبت وسط انتشار أمني كثيف، على ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وقالت السائحة الفرنسية ميليسا فلوري (22 عاما) "يعجبني هذا النوع من المهرجانات في فرنسا، ولكن هنا في الصحراء ووسط الديكور، إنه ساحر".

أطلق المهرجان عام 2014 ثم توقف في 2015 لأسباب لوجستية قبل أن يتخذ قرار بتعليقه بعدما استهدف عشرات السياح بهجمات متشددين أرخت بظلالها على القطاع السياحي الذي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد التونسي.

#DunesElectro by ID Les #DunesElectro Episode III c'est dans moins de deux semaines ! 🏜☀ On tient à remercier Iheb Derwich pour cette superbe vidéo qu'il a réalisé pour l'occasion 🎥 Billetterie 🎟 http://bit.ly/DunesElectro19 #CometoDunes #CometoTunisia Publiée par Les Dunes Electroniques sur Dimanche 3 novembre 2019

ينظم المهرجان الفندقي الفرنسي التونسي علي باتريك الورغي بدعم من وزارة السياحة التونسية ويشارك فيه نحو عشرين عازفا بينهم السويسري الشهير "لوسيانو" والثلاثي الباريسي "أبولانيا".

كما يشارك التركي "باريس كا" والايراني الأميركي "بهروز" والتونسيان "بن ولولا".

وينتظر أن يستقطب الحدث نحو ستة آلاف من عشاق الموسيقى الالكترونية من تونس ودول أوروبية للاستمتاع بثلاثين ساعة بدون توقف من الإيقاعات الإلكترونية الصاخبة والتراثية في آن واحد.